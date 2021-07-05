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Tunceli’de tasarruf tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi

Tunceli’de Vali Mehmet Ali Özkan’ın katılımı ile tasarruf tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

TUNCELİ 05.07.2021, 13:04
Tunceli’de tasarruf tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi

Tunceli’de Vali Mehmet Ali Özkan’ın katılımı ile tasarruf tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Haziran tarihli tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında Tunceli’de, toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, ilçe kaymakamları ve kurum amirleri katıldı. Toplantıda tasarruf tedbirleri konusunda yapılacaklar konuşuldu.

Tasarruf tedbirleri toplantısının ardından il idare şube başkanları toplantısı da gerçekleştirildi.
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