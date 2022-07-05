Tunceli’de ’Tarımda Tasarruflu Su Kullanma’ eğitimleri verildi

Tunceli’de çiftçilere yönelik olarak ’Tarımda Tasarruflu Su Kullanma’ eğitimleri verildi.

Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu çerçevede su kıtlığı, taşkın veya kuraklık gibi temel sorunların bertaraf edilmesinde suyun ve su kaynaklarının yönetimi, basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı önemlidir. Ayrıca etkin su kullanımı hakkında hem üreticilerimizin hem de toplum bilincinin yükseltilmesi amacıyla il ve ilçe müdürlüğümüz teknik personellerince kent genelinde Tarımda Tasarruflu Su Kullanma eğitimleri verildi” denildi.