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Tunceli’de şüpheli ölüm
TUNCELİ’NİN HOZAT İLÇESİ’NDE 32 YAŞINDAKİ ALİ AYDIN, KÖYDE ÖLMÜŞ HALDE BULUNDU. YANINDA AV TÜFEĞİ BULUNDUĞU ÖĞRENİLEN AYDIN’IN CENAZESİ OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE İLÇE HASTANESİNE KALDIRILIRKEN OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.
TUNCELİ 26.07.2020, 16:57
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Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde arılarına bakmaya giden 32 yaşındaki Ali Aydın’ın ölü olarak bulundu.
Olay, Hozat İlçesi’ne bağlı Beşelma Köyü Darkoli Mezrası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Aydın gece saatlerinde arılarına bakmak için evden çıktı. Sabah Aydın’ın eve gelmediğini fark eden aile bireyleri aramaya çıktı. Mezranın alt bölümünde Aydın’ın cansız bedenini gören ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Göğsünden vurulduğu ve yanında av tüfeği bulunduğu öğrenilen Aydın’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hozat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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