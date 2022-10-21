Tunceli’de Sosyal Hizmet Merkezi hane ziyaretlerini sürdürüyor

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Mazgirt ilçe merkezinde ve köylerde haneleri ziyaret eden uzman ekipler, vatandaşlara hem rehberlik yapıyor hem de taleplerini dinliyor. Göktepe ve Koyunuşağı köylerinde ‘Ulusal Hane Ziyaretleri’ ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı ve yerinde hizmet sunmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, düzenli veya süreli yardım programlarından faydalanan vatandaşların yanı sıra hizmetlere ulaşmakta zorlanan hanelere de ziyaret gerçekleştiriyor.