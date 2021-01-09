Son Dakika
Tek defteri iki kişi kullanan kardeşleri gördü, köy okullarında okuyan çocuklara 'Bir umut, bin mutluluk' oldu
Tunceli’de sokak hayvanlarını unutmuyor
Tunceli’de Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından beslendi.
TUNCELİ 09.01.2021, 16:20
7
Tunceli’de Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından beslendi.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Tunceli’de de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Vatandaşların yasağa uyarak evlerinde kalmasıyla beraber şehrin birçok yeri sessizliğe büründü. Boş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına ise Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti. Kent genelinde çalışma yapan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek belli noktalara mama ve su bırakarak sokak hayvanlarını besledi.Tunceli Valiliği, kısıtlamanın olduğu günlerde Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması için sokaklara ve çeşitli yerlerde mama ve su bırakılmaya devam edildiğini bildirdi.
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Fenerbahçe
|16
|32
|3. Gaziantep FK
|17
|31
|4. Alanyaspor
|17
|30
|5. Galatasaray
|16
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Sivasspor
|17
|22
|10. Karagümrük
|16
|21
|11. Malatyaspor
|16
|21
|12. Antalyaspor
|17
|21
|13. Rizespor
|16
|20
|14. Göztepe
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Villarreal
|18
|32
|4. Barcelona
|17
|31
|5. Real Sociedad
|18
|30
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü