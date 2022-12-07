Tunceli’de sokak hayvanlarını aşılama kampanyası başlatıldı

Türkiye’de son dönemlerde görülmeye başlanan kuduz vakaları nedeniyle Tunceli genelinde sokak hayvanlarını aşılama çalışması başlatıldı. Ay sonuna kadar sürecek çalışma kapsamında il genelinde 4 bin sahipli ve sahipsiz sokak hayvanının aşılanması planlanıyor.

Tunceli’de Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde kent genelinde bulunan sahipli ve sahipsiz sokak hayvanlarını aşılama çalışması başlatıldı. Tunceli Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri ile hayvanseverlerin de destek verdiği kampanyanın startı il merkezinde verildi.

Kampanyaya katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, kurum olarak düzenli şekilde aşılama çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye’de son zamanlarda artış gösteren kuduz vakalarına değinen Taşkesen, “Baş gösteren bu kuduz vakaları insan ve hayvan sağlığını ölümcül şekilde tehdit etmeye başladığından sayın valimizin talimatıyla özellikle ilimizdeki hemşehrilerimizin can dostu olarak kabul ettiği hayvanlarımıza yönelik bir kampanya başlatmamız istendi. Bu çerçevede ilimizin sokaklarında sahipsiz olarak bulunan ve kayıt altında olmayan ve hemşehrilerimizin kendi kapısında, sokaklarda beslemeye devam ettiği, koruduğu hayvanlarla ilgili aşılama ve koruma kampanyası başlatmış bulunuyoruz. İl genelinde bu kampanyamız devam edecek. İlk startını buradan vermiş oluyoruz. Bu kampanyamıza, Tunceli Hayvanseverler Derneği, Tunceli HAYDİ, müdürlüğümüzle, hayvansever vatandaşlarımızla beraber devam edeceğiz. Kampanyamız ay sonuna kadar devam edecek. Hedefimiz il genelinde yaklaşık 4 bin sahipli ve sahipsiz kedi ve köpeği aşılamaktır” dedi.

(ET-CK-