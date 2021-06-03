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Tunceli’de sivil şehitler için anma töreni

Tunceli’de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen vatandaşlar için anma töreni düzenlendi.

TUNCELİ 03.06.2021, 19:28
Tunceli’de sivil şehitler için anma töreni

Tunceli’de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen vatandaşlar için anma töreni düzenlendi.

Pertek İlçesi’ne bağlı Sağman Köyü’nde 1993, 1994 ve 1998 yıllarında hain teröristler tarafından şehit edilen 12 sivil için anma töreni düzenlendi.Anmaya Vali Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra askeri erkan, kurum amirleri, şehit yakınları ve köy sakinleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu anmada şehitler için mevlit okutuldu.
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