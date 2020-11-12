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Tunceli’de sigara yasağı olan yerler belirlendi

TUNCELİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ, VALİ MEHMET ALİ ÖZKAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANARAK SİGARA YASAĞININ OLDUĞU CADDE VE SOKAKLARI BELİRLEDİ.

TUNCELİ 12.11.2020, 11:49
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Tunceli’de sigara yasağı olan yerler belirlendi

Tunceli’de sigara içme yasağı olan cadde ve sokaklar belirlendi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanarak sigara yasağının olduğu cadde ve sokakları belirledi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada," merkez Cumhuriyet Caddesi, Sanat Sokağı, Ayaz-Nupelda Güloğlu Caddesi , Kültür Müzesi önünde kurulan pazar, Dar Sokak, Palavra Meydanı, Op. Dr. Mehmet Kahraman Caddesi, Muhlis Akarsu Caddesi üzerinde bulunan pazar yeri ve ilde bulunan tüm toplu taşıma minibüs duraklarında sigara içmenin yasaklanmasına, yasaklamadan kafe, restoran gibi yeme içme mekanlarının oturma yerleri ve önlerinin muaf tutulmasına karar verdi" denildi.

Açıklamada, ayrıca, 65 yaş üzerindekilerinin saat 10:00-16:00 arasında sosyal mesafe kuralına uyarak, maske takmak kaydıyla sokağa çıkabileceği, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklandığı aktarıldı.
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