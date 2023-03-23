Tunceli’de selden zarar gören menfezler yenilendi

Tunceli’de selin kullanılamaz hale getirdiği menfezler onarılarak tekrar hizmete sunuldu.

Çağlarca ve Akdemir köylerinde selden hasar gören menfezler onarılması için Tunceli il Özel İdaresi tarafından çalışmalar başlatıldı. Genel Sekreter Nazif Yıldırım’ın yerinde takip ettiği çalışmaların ardından onarılan menfezler hizmete sunuldu.