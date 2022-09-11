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Tunceli’de şehit öğretmenler unutulmadı
Tunceli’de hain terör örgütü PKK tarafından kaldıkları lojmanlarda şehit edilen öğretmenler, şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı.
TUNCELİ 11.09.2022, 13:55
Tunceli’de hain terör örgütü PKK tarafından kaldıkları lojmanlarda şehit edilen öğretmenler, şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “11.09.1994 tarihinde Tunceli Mazgirt ilçemizin Darıkent beldesinde hain terör örgütü PKK tarafından kaldıkları lojmanlarda şehit edilen öğretmenlerimizi, şehadetlerinin sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz. Şehit edilen öğretmenlerimizin şehadetlerinin yıl dönümü olması münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce anma programı düzenlendi” denildi.
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