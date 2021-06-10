Son Dakika
Tunceli’de saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Tunceli’de virajı alamayan saman yüklü kamyon devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.
TUNCELİ 10.06.2021, 16:15
Tunceli’de virajı alamayan saman yüklü kamyon devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 B 5931 plakalı saman yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.