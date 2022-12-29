Tunceli’de polis ekipleri vatandaş ve öğrencileri bilgilendirdi

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki vatandaşları ve öğrencileri bilgilendirdi.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki bankalar ve vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda ‘İletişim yoluyla dolandırıcılık’ konusunda bilgilendirme faaliyeti yapılarak broşürler dağıtıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrıca Tunceli Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversite öğrencilerine yönelik de ‘KADES, güvenli internet kullanımı, terör ve narkotik suçlar’ konularında bilgilendirme çalışması yaptı.