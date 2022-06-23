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Tunceli’de örtü yangını

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde çıkan iki örtü yangını, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

TUNCELİ 23.06.2022, 13:50
Tunceli’de örtü yangını

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde çıkan iki örtü yangını, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Mazgirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede iki örtü yangınını çıktığı belirtildi. Yangınların tedbirlere riayet edilerek devletin tüm imkanlarının seferber olması ile söndürüldüğü kaydedilirken, olayda can veya mal kaybının olmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Yangın esnasında ekiplerimizce yangının etrafı çevrilerek yangın söndürülmekte ve sonrasında itfaiye, ambulans, jandarma ve diğer yardımcı personelimiz soğutma çalışmaları yapmaktadır. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım” denildi.

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