Tunceli’de öğretmen ve öğrencilere ’siber zorbalık’ eğitimi

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bilinçli ve güvenli internet kullanımı ile siber zorbalık eğitim semineri düzenlendi. Seminer çerçevesinde Mazgirt ve Hozat ilçelerinde toplamda 167 öğretmen ve öğrenciye sosyal medya, kişisel veriler, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi konular hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi manevi zararın en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY Projesi çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleşen eğitimlerin devam edeceği aktarıldı.