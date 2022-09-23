Tunceli’de öğrencilere yaban hayatı eğitimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğünce öğrencilere yönelik eğitimler sürüyor.

Eğitimler çerçevesinde Tunceli Atatürk Ortaokulunda biyolojik çeşitlilik, biyokaçakçılık ve yaban hayatı ile ilgili olarak 103 öğrenciye eğitim verildi. Ayrıca öğrencilere broşür, kalem ve şapka dağıtıldı.

Eğitimlerin çeşitli dönemlerde süreceği kaydedildi.