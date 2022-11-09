Tunceli’de ’numune’ eğitimi

Tunceli’de Bakanlık personeli veteriner hekimlere numune alma-gönderme ilkeleri, hastalıklara göre numune alma ve gönderme usulleri eğitimi verildi.

Tunceli’deki Bakanlık personeli veteriner hekimlere, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü tarafından numune alma-gönderme ilkeleri, hastalıklara göre numune alma ve gönderme usulleri konusunda eğitim verildi. Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda düzenlen eğitimlerde, Elazığ Enstitü Müdürlüğünün konusunda uzman veteriner hekimleri tarafından LSD, PPR, kuduz, Brucella gibi ihbarı mecburi hastalıkların yanında diğer paraziter, bakteriyel ve viral hastalıklar hakkında genel bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde ülke hayvancılığının gelişmesi için Tarım ve Orman İl müdürlükleri ile Enstitü Müdürlüğünün koordinasyonunun önemi vurgulandı.