Tunceli’de meyve fidanları toprakla buluştu

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde meyve fidanları toprakla buluştu.

Pülümür’ün daha yeşil görünüm kazanması için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede İzmir Bademli Fidancılık Kooperatifi tarafından Pülümür ilçesine meyve fidanları gönderildi. Gönderilen fidanlar, Kooperatif Başkanı Selçuk Bilgili öncülüğünde toprakla buluştu.