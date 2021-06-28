banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası

Tunceli’de meydanda mobil aşı hizmeti

Tunceli’de kent merkezinde meydana kurulan mobil aşı ekipleri, vatandaşları aşılamaya başladı.

TUNCELİ 28.06.2021, 15:25
Tunceli’de meydanda mobil aşı hizmeti

Tunceli’de kent merkezinde meydana kurulan mobil aşı ekipleri, vatandaşları aşılamaya başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de Covid-19 ile mücadele kapsamında hem vatandaşlar aşılamaya davet ediliyor, hemde her bölgede aşı çalışması yapılıyor. Bu kapsamda son olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan yeraltı çarşısı üzerinde mobil aşı ekibi kuruldu. Ekipler, vatandaşların taleplerine göre Sinovac ve Biontech aşılarını yapmaya başladı.

Tunceli Valiliği de, aşı olmak isteyen vatandaşları mobil aşı merkezine davet ederek, "Unutmayalım ki hastalığa karşı elimizdeki en büyük güç aşı olmak" ifadelerini paylaştı.
banner486
Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu
banner493