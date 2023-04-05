Tunceli’de MEB AKUB ekibine eğitim verildi

Tunceli’de Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) personeline arama-kurtarma ve tahliye eğitimi verildi.

Tunceli’de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde 35 kişilik MEB AKUB personeline, arama-kurtarma ve tahliye eğitimi verildi. Eğitimlerde, afetlerle mücadele, insani yardım, hafif arama-kurtarma, çadır kurulumu ve yangın gibi konular ele alındı.

Toplum olarak afetlere karşı en iyi şekilde bilinçlenmenin ve hazır hale gelmenin önemine dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, “Bildiğiniz gibi 2 ay önce merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilimizi etkileyen çok büyük bir deprem yaşadık. Depremlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha yaşayarak görmüş olduk. Bu nedenle afet anında nasıl hareket etmek gerektiğini bilmek hayati öneme sahip bir konu. Buradan hareketle bu tarz eğitimlerin ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Temennimiz ülkemizde büyük afetlerin yaşanmaması ancak yaşadığımızda da afetle mücadele edecek güçte olmalıyız. Eğitime katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.