Tunceli’de lekeli ve benekli semenderleri izleme çalışması

Tunceli’de koruma altında bulunan lekeli ve benekli semenderler biyoçeşitlilik izleme çalışmaları kapsamında fotoğraflandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’ne (DKMP) bağlı ekipler tarafından yürütülen biyoçeşitlilik izleme çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmada, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan lekeli ve benekli semenderler görüldü. Ekipler tarafından fotoğraflanan semenderler, doğaya geri bırakıldı.

Öte yandan "Su Kaynakları" projesi kapsamında çalışmalarına devam eden ekiplerin doğada belirli noktalara su yalağı kurma çalışmalarının da aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.