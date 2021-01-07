Tunceli’de kumar oynayan ve sosyal mesafeyi ihlal eden 6 kişiye 20 bin 300 TL ceza

Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde kaba inşaatı biten ancak kimsenin oturmadığı binada kumar oynayan 4 kişi ile sosyal mesafeyi ihlal eden 2 kişiye toplam 20 bin 300 TL para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kaba inşaatı biten ancak kimsenin oturmadığı binada kumar oynayan şahısların olduğu bilgisi üzerine denetim yapıldığı belirtilerek, “Denetimde bina içerisinde 6 kişinin bulunduğu, 4 kişinin ise kumar oynadığı tespit edilmiştir.Şahıslardan 4’üne kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlal etmekten 14 bin TL, 2 şahsa ise sosyal mesafeyi ihlal etmekten 6 bin 300 TL olmak üzere toplamda 20 bin 300 TL para cezası uygulanmış, şahıslar hakkında adli işlem de başlatılmıştır” denildi.