Tunceli’de köy okulları yaşam merkezlerine dönüşüyor

Tunceli’nin 4 köyünde bulunan atıl durumundaki okullar, Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ’Köy Yaşam Merkezi Projesi’ çerçevesinde Tunceli’nin 4 köyünde bulunan atıl durumundaki okullar, Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürüldü. Kurulan merkezlerde bir yandan öğrenciler eğitimlerini alırken bir yandan da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kurslar açıldı. Kurslarda şimdiye kadar 30 kişi faydalandı. Köy yaşam merkezlerinin ihtiyaç doğrultusunda açılmaya devam edileceği belirtildi.

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, “Bakanlığımız tarafından başlatılan ’Köy Yaşam Merkezi Projesi’ ile 7’den 70’ye tüm vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlimizde yaptığımız çalışmalar neticesinde 4 köy okulumuzu köy yaşam merkezine dönüştürdük. Şu ana kadar bu merkezlerimizde aile okulu ile saç bakımı ve yapımı kursları açtık. 30 köy sakinimiz bu kurslardan faydalandı. İhtiyaçlar, talepler üzerine bu kursları açmaya devam edeceğiz. Köy yaşam merkezlerimizi vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz için çok amaçlı merkezler haline getirme hususunda özenle çalışıyoruz. Devletimizin imkanları ile bu merkezleri daha da aktif hale getireceğiz” dedi.