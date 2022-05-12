Tunceli’de kitap okuma yarışmasında derece giren veliler ödüllendirildi

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde ‘Mazgirt Ailece Okuyoruz Veli Kitap Okuma Projesi’nde derece giren veliler ödüllendirildi.

İlkokul öğrenci velilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, velilerin öğrencilere örnek model olmalarını sağlamak amacıyla Mazgirt Kaymakamı Necdet Uçar’ın eşi Ayşe Tuba Uçar’ın koordinesinde ‘Mazgirt Ailece Okuyoruz Veli Kitap Okuma Projesi’ başlatıldı. Yarışmada dereceye giren veliler için ödül töreni düzenlendi. Törende ilk ona giren velilere ödülleri Ayşe Tuba Uçar tarafından verildi.

Veliler, ilçede ilk kez düzenlenen ve yaklaşık 100 paydaşın bir araya gelerek samimi bir ortam oluşturduğu proje için memnuniyetlerini dile getirdi.