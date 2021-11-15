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Tunceli’de ‘Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı
Tunceli’de Vali Mehmet Ali Özkan’ın başkanlığında ’Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı.
TUNCELİ 15.11.2021, 13:42
Tunceli’de Vali Mehmet Ali Özkan’ın başkanlığında ’Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kış aylarındaki zorlu iklim şartlarında ilimizdeki bütün kamu kurumlarının hazır olması amacıyla, ’Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı’ Valimiz Mehmet Ali Özkan’ın başkanlığında gerçekleştirildi” denildi.