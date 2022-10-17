Tunceli’de kanuna aykırı davranan 2 kişi hakkında işlem yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan koruma kontrol faaliyetlerinde 213 avcı kontrol edildi, 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli İl Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan koruma kontrol faaliyetlerinde 213 avcının kontrol edildiği belirtildi. Faaliyetlerde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet eden 2 kişi hakkında işlem yapılırken, 2 adet kınalı kekliğe de el konulduğu kaydedildi.