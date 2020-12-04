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Tunceli’de “Kahraman Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı” oluşturuldu

Tunceli’de Vali Mehmet Ali Özkan’ın katılımıyla “Kahraman Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı” oluşturuldu.

TUNCELİ 04.12.2020, 16:56
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Tunceli’de “Kahraman Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı” oluşturuldu
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Tunceli’de Vali Mehmet Ali Özkan’ın katılımıyla “Kahraman Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı” oluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle fedakarca çalışan sağlık çalışanları için her ilde olduğu gibi Tunceli’de de hatıra oluşturulması kapsamında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Cumhuriyet Mahallesi Olimpik Yüzme Havuzu yolu üzerinde bulunan alan hatıra ormanı olarak oluşturuldu. Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Orman İşletme Müdürü Özcan Yüksel, kurum amirleri ve sağlık çalışanlarının katılımıyla oluşturulan hatıra ormanına bin 160 sağlık çalışanı adına fidan dikimi gerçekleştirildi.
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