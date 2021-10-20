Tunceli’de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında 8 kişiye işlem yapıldı

Tunceli’de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında 8 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Doğa Koruma ve Mili Parklar Tunceli Şubesine bağlı ekipler, kaçak avcılığı önlemeye yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptığı koruma kontrol faaliyetlerinde Kara Avcılığı Kanununa muhalefette bulunan 8 kişiyi tespit etti. Ekipler yaptığı incelemeler neticesinde 8 kişi hakkında idari işlem yaptı.

Denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi.