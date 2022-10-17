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Tunceli’de kaçak avcı denetimi

Tunceli’de kaçak avcılığın önüne geçmek için yapılan denetimlerde, 1 adet ses cihazına el konuldu.

TUNCELİ 17.10.2022, 14:41
Tunceli’de kaçak avcı denetimi

Tunceli’de kaçak avcılığın önüne geçmek için yapılan denetimlerde, 1 adet ses cihazına el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçak avcılığı önlemeye yönelik denetim başlattı. Ekiplerce Pertek ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 1 adet ses cihazı ele geçirildi. El konulan cihazı kuran kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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