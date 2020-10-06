Son Dakika
Tunceli’de jandarmadan Covid-19 denetimleri
TUNCELİ’DE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA BAĞLI EKİPLER KORONAVİRS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DENETİMLER YAPTIĞI BİLDİRİLDİ.
TUNCELİ 06.10.2020, 16:16
2
Tunceli’de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Koronavirs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yaptığı bildirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de ’de Covid-19 nedeniyle denetimler yoğun olarak sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler de Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolu üzerinden denetimler yapıyor. Denetimlerde sürücüler bilgilendirilirken, maske kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığı da kontrol ediliyor.Kent merkezinde poliste çalışmalarını sürdürürken, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi tavsiyesinde bulunuluyor.
Alınan kararların uygulanmasının sahada kontrol edildiği kentte, her fırsatta, maske, hijyen ve mesafe kurallarının hatırlatıldığı aktarıldı.
32°
az bulutlu
Namaz Vakti 06 Ekim 2020
|İmsak
|05:35
|Güneş
|06:59
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:10
|Akşam
|18:46
|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2