Tunceli’de il protokolü ikinci doz aşılarını oldu

Tunceli’de il protokolü Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ikinci doz aşılarını oldu.

Ülke genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halk sağlığını korumaya yönelik talimatı doğrultusunda Sağlık Bakanlığı bünyesinde devam eden aşılama programı her ilde sürüyor. Bu kapsamda Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Durali Ceylan, Tunceli Devlet Hastanesi’nde ikinci doz Covid-19 aşısını yaptırdı.

Kentte aşılama çalışmaları sürürken, sırası gelenin randevu olarak aşılarını olmaları istendi.