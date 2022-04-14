Tunceli’de “Hozat’ın Çınarlarına Ahde Vefa” projesi hayata geçirildi

Tunceli’nin Hozat ilçesinde hayata geçirilen “Hozat’ın Çınarlarına Ahde Vefa” projesiyle Kaymakam Melih Aydoğan yaşlıları ziyaret etti.

Hozat Kaymakamlığı, ilçede yaşayan yaşlılara, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve çocuklara yönelik projelerini sürdürüyor. Hozat Kaymakamlığı’nın hayata geçirdiği “Hozat’ın Çınarlarına Ahde Vefa” projesi nedeniyle, ilçe Kaymakamı Melih Aydoğan, eşi Ceren Aydoğan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Güler Yavuzer ile birlikte ilçenin yaşlı çınarlarını evlerinde ziyaret ediyor. Sarısaltık ailesini evlerinde ziyaret eden Kaymakam Melih Aydoğan, 64 yıllık hayat arkadaşlığı olan Kamber Dede ve Elif Nine ile sohbet ederek, aileyle yakından ilgilendi.

Kaymakam Melih Aydoğan, ilçede yaşayan yaşlı çınarların hayır dualarıyla birlikte, sağlık ve ihtiyaç durumlarını görüşerek, taleplerin giderilmesi için çalışmalar yürütüyor.