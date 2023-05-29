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Tunceli’de heyelan nedeniyle yol kapandı
TUNCELİ’DE ETKİLİ OLAN YAĞIŞ SONRASINDA HEYELAN MEYDANA GELDİ. PERTEK-ÇEMİŞGEZEK KARAYOLUNUN BİR BÖLÜMÜ ULAŞIMA KAPANDI
TUNCELİ 29.05.2023, 21:21
Tunceli’de etkili olan yağış sonrasında heyelan meydana geldi. Pertek-Çemişgezek karayolunun bir bölümü ulaşıma kapandı.
Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli’de sağanak yağış gün içerisinde etkili oldu. Sağanak sonrasında Pertek-Çemişgezek Karayolunun 23-48 kilometreleri arasında heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yol ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapandı.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Aşırı yağış ve yağışın yol platformunda yarattığı deformasyon nedeniyle, Pertek-Çemişgezek Karayolumuzun 23-48 kilometreleri arası ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.