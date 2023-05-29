Tunceli’de heyelan nedeniyle yol kapandı

Tunceli’de etkili olan yağış sonrasında heyelan meydana geldi. Pertek-Çemişgezek karayolunun bir bölümü ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli’de sağanak yağış gün içerisinde etkili oldu. Sağanak sonrasında Pertek-Çemişgezek Karayolunun 23-48 kilometreleri arasında heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yol ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapandı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Aşırı yağış ve yağışın yol platformunda yarattığı deformasyon nedeniyle, Pertek-Çemişgezek Karayolumuzun 23-48 kilometreleri arası ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.