Tunceli’de Halk Eğitim Merkezi sergisi açıldı

Tunceli’nin Pertek ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme haftası dolayısıyla sergi açıldı.

Pertek’te Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı. Sergide, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda üretilen, el işi göz nuru ürünler görücüye çıktı. Kursiyerlerin ellerinden çıkan çalışmaların yer aldığı sergiyi gezen Pertek Kaymakamı Yunus Emre Fırat ile davetliler, beğeni toplayan çalışmaları nedeniyle kursiyer ve eğitim kadrolarını tebrik etti. Sergi daha sonra Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan çeşitli müzik Kurslarında eğitim gören kursiyerlerin canlı performansları ilgiyle dinlendi.

Sergiyi gezen Pertek İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş ilçedeki eğitim ve öğretime gösterdiği ilgi ve katkılarından dolayı Kaymakam Yunus Emre Fırat’a, sergiye katılan ilçe protokolüne, tüm eğitim kadroları ve başarılı eserleri ve sunumlarından ötürü kursiyerlere şükran ve teşekkürlerini belirtti.

Yoğun katılımla düzenlenen serginin açılışına Pertek Kaymakamı Yunus Emre Fırat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş, kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.