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Tunceli’de gökkuşağı renk kattı

Tunceli’de bölgesel olarak etkili olan sağanak yağışın ardından çıkan gökkuşağı renk kattı.

TUNCELİ 06.05.2021, 10:48
Tunceli’de gökkuşağı renk kattı

Tunceli’de bölgesel olarak etkili olan sağanak yağışın ardından çıkan gökkuşağı renk kattı.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı bölgesel sağanak yağış, Tunceli’nin belli bölgelerinde ara ara etkili oluyor. Bugün sağanak yağışın ardından güneşin çıkmasıyla kentin üzerini gökkuşağı sardı. Gök kuşağının renk kattığı kentte, vatandaşlarda cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı.

Öteyandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’de bölge genelindeki 5 il için sağanak yağışların ara ara etkili olacağını aktardı.
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