Tunceli’de Gağan etkinliğinde renkli görüntüler oluştu

Tunceli’de halkın ’Gağan’ olarak isimlendirdiği ve eski yılın uğurlanarak yeni yılın karşılandığı etkinlik gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun da katıldığı etkinlik dolayısıyla belediye binası önünde bir araya gelen katılımcılar, davul, zurna ve klarnet eşliğinde Seyit Rıza Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca Gağan etkinliğinin vazgeçilmezi olan oyunlar oynandı, renkli görüntüler oluştu.

Yeni yılın iyilik getirmesi niyetiyle çıraların da yakıldığı etkinlikte tiyatro grupları, Gağan’ın simgesi olan oyunlar eşliğinde esnafı gezerek lokma topladı. Toplanan lokmaların ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtilirken, etkinliklerin kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de devam edeceği ifade edildi.