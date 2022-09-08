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Tunceli’de erkeklere ‘Kadına el kalkamaz’ anlatıldı
Tunceli’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından erkeklere ‘Kadına el kalkamaz’ çalışması anlatıldı.
TUNCELİ 08.09.2022, 17:24
Tunceli’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından erkeklere ‘Kadına el kalkamaz’ çalışması anlatıldı.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Geyiksu köyünde ikamet eden erkeklere yönelik kadına el kalkamaz mottosu ile bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Geyiksu köyünde ikamet eden kadınlara yönelik olarak ise KADES uygulaması tanıtıldı. Ayrıca Geyiksu Jandarma Tabur Komutanlığı emrindeki personele kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadına el kalkamaz konularında eğitim verildi.
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