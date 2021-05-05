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Tunceli’de destek ödemeleri evlerde yapılıyor

Tunceli’de tam kapanma nedeniyle engelli, yaşlı ve sosyal destek ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı.

TUNCELİ 05.05.2021, 16:52
Tunceli’de destek ödemeleri evlerde yapılıyor

Tunceli’de tam kapanma nedeniyle engelli, yaşlı ve sosyal destek ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmaya riayet ediliyor. Bu kapsamda sahada birimler her türlü tedbir alıp, denetimleri yaparken, valilik koordinesinde Vefa Destek Grubu ekipleri de ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Tam kapanma döneminde engelli ve yaşlı aylığı alan vatandaşlar ile sosyal destek programı kapsamında ödemelerin de evlerde yapılması kararlaştırıldı. Kararın ardından bugünden itibaren hak sahibi olan vatandaşların ödemeleri, PTT, emniyet, vakıf ve jandarma personeli tarafından ikametlerinde yapılmaya başlandı.

Valilik, devletin her zaman vatandaşın hizmetinde olduğu belirtti.
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