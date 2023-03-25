Tunceli’de deprem bilgilendirme konferansı

Tunceli Munzur Üniversitesinde depremle ilgili bilgilendirme konferansı gerçekleştirildi.

Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde ’Depremlerin yapılar üzerindeki etkisi, hasarlarla ilgili doğru bilinen yanlışlar ve Tunceli için deprem riski’ konulu konferans düzenlendi. Konferansta, Edebiyat Fakültesi coğrafya bölümünden Doç. Dr. Taylan Sançar ve Mühendislik Fakültesi inşaat mühendisliği bölümünden Dr. öğretim üyesi Alper Polat sunum gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Taylan Sançar, 6 Şubatta yaşanan depremlere kaynaklık eden faylar, fay türleri, fayların geometrisi, bölgeyi etkileyen Kuzey Anadolu Fay Zonu-Yedisu Segmenti, Ovacık Fayı, Nazimiye Fay Zonu, Malatya Fayı, bu fayların deprem tarihçesi ve ildeki zemin koşullarına ilişkin detaylı bilgiler aktardı.

Dr. öretim üyesi Alper Polat ise 6 Şubatta yaşanan depremlerden sonra deprem sahasında gözlemledikleri durumlar, binalarda yıkıma ve hasara neden olan faktörler, betonarme ve yığma yapılarda hasar sınıfları, zemin etkileri, yapı elemanı hasarları gibi konularda bilgilendirmede bulundu.

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, kamu kurum temsilcileri, akademik ve idari personel ile vatandaşların katıldığı konferans, katılımcıların konuya ilişkin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.