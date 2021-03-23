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Tunceli’de Covid-19 ile mücadele

Tunceli ’de Koronavirüs (Covid-19) ile sahada olduğu gibi kamu kurumların da da düzenli olarak denetimlerin yapıldığı bildirildi.

TUNCELİ 23.03.2021, 16:26
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Tunceli’de Covid-19 ile mücadele

Tunceli ’de Koronavirüs (Covid-19) ile sahada olduğu gibi kamu kurumların da da düzenli olarak denetimlerin yapıldığı bildirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararına göre kamu kurumlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere, personelin kurum ve kendi aralarında birlikte yeme içme ve toplu etkileşimde bulunmalarına müsaade edilmediği bildirilen valilik açıklamasında:"Bu hususta kurumlarımızda görevlendirilen salgın denetim sorumluları ve denetim ekiplerimizce gerekli denetimler aralıksız olarak yapılmaktadır"denildi.

Valilik ayrıca, vatandaşların doğum günü kutlamaları, piknik buluşmaları, merasim toplantıları gibi birlikteliklerin ertelenmesini isteyerek, "Taziyelerimizi telefonla gerçekleştirelim. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tekrar canlar yanmasın, iş yerlerimiz ve okullarımız kapanmasın" ifadeleriyle uyarıda bulundu.
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