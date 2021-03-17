Tunceli’de Covid-19 denetimleri

Tunceli’de Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında il protokolünün de katılımı ile denetimler yapıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de Covid-19’la mücadele sürüyor. Son günlerde artan vakalar nedeniyle sürekli vatandaşlar bilgilendirilirken, Vali Mehmet Ali Özkan’da sahada çalışmalara katılarak hem denetimde bulunuyor, hem de yeni normalleşme sürecinde dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekiyor.Son olarak Vali Mehmet Ali Özkan, mülki idare amirleri,emniyet ve jandarma birimlerinin katılımıyla Dinamik Denetim Modeli" kapsamında denetime katıldı. Denetimlerin sürekli süreceği belirtilirken, özellikle maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesi ayrıca esnafların ve vatandaşların yüzde 50 kapasite kuralına riayet etmesi istendi.