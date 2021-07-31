Tunceli’de Cevizlidere Barajı ile 29 bin dekar tarım arazisi su ile buluşacak

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yapımı planlanan Cevizlidere Barajının yapım sözleşmesinin imzalandığı bildirildi. Barajın tamamlanması ile 29 bin dekar tarım arazisi su ile buluşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Tunceli’nin mümbit topraklarını su ile buluşturmayı, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çemişgezek ilçesinde yapımı planlanan Cevizlidere Barajının yapım sözleşmesi imzalandı. Temelden yüksekliği 63 metre olacak olan barajın, 27 milyon metreküp su tutacak. Barajda depolanacak su ile 29 bin dekar tarım arazisinin su ile buluşturulması hedefleniyor.

Çemişgezek Cevizlidere Barajının yapım sözleşmesini imzaladıklarını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Tunceli ilimiz için çok büyük öneme sahip, uzun yıllardır hasretle beklenen Cevizlidere Barajının yapım sözleşmesini imzaladık. Kil Çekirdekli Kaya Dolgu Tipinde inşa edeceğimiz barajımızın temelden yüksekliği 63 metre olup, 27 milyon metreküp depolama hacmine sahiptir. Barajımızda depolanacak su ile 29 bin dekar tarım arazisini su ile buluşturacağız. Cevizlidere Barajının Tunceli ve Çemişgezekli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.