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Tunceli’de bir köy karantinaya alındı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bir köy Covid-19 vaka sayısının artması, mevcut delta varyantı ve çoklu temas nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

TUNCELİ 20.08.2021, 09:44
Tunceli’de bir köy karantinaya alındı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bir köy Covid-19 vaka sayısının artması, mevcut delta varyantı ve çoklu temas nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Konuya ilişkin Tunceli Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemize bağlı Topuzlu köyünde son dönem Covid -19 pozitif hasta sayımızın artması, mevcut delta varyantı ve çoklu temas nedeniyle yüksek risk teşkil ettiğinden, 19.08.2021 tarihinden itibaren 14 gün karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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