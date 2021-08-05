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Tunceli’de bir köy, güneş enerjisi sistemi ile suya kavuştu

Tunceli merkeze bağlı Güleç köyünde yapılan güneş enerjisi sitemi ile vatandaşlar suya kavuştu.

TUNCELİ 05.08.2021, 14:55
Tunceli’de bir köy, güneş enerjisi sistemi ile suya kavuştu

Tunceli merkeze bağlı Güleç köyünde yapılan güneş enerjisi sitemi ile vatandaşlar suya kavuştu.

Tunceli Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2021 yılı yatırım programına alınan bir proje hayata geçirildi. Bu kapsamda merkeze bağlı Güleç köyü, yapılan güneş enerjisi sistemi ile suya kavuştu. Köyde yaşayan vatandaşlar, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
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