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Tunceli’de bin 500 çocuğa bayram hediyesi
TUNCELİ'DE VALİ MEHMET ALİ ÖZKAN'IN GİRİŞİMLERİ İLE TEMİN EDİLEN BİN 500 ÇİFT AYAKKABI ÇOCUKLARA HEDİYE EDİLDİ.
TUNCELİ 18.07.2020, 10:05
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Tunceli’de Vali Mehmet Ali Özkan’ın girişimleri ile temin edilen bin 500 çift ayakkabı çocuklara hediye edildi.
Kurban Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle Vali Mehmet Ali Özkan, çocukları sevindirmek için girişimde bulundu. Bir zincir mağazaların yönetim kurulu ile görüşen Vali Özkan, bin 500 çift ayakkabı temin etti. Temin edilen ayakkabılar valilik koordinesinde belirlenen bin 500 çocuğa ulaştırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, bin 500 çift ayakkabının bayram öncesi çocuklara hediye edildiği belirtilerek, ilgili mağazanın yönetim kuruluna teşekkür edildi.
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