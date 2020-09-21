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Tunceli’de bin 483 öğrenci için yüz yüze eğitim başladı
COVİD-19 NEDENİYLE MART AYINDA ARA VERİLEN YÜZ YÜZE EĞİTİM TÜM TÜRKİYE’DE OLDUĞU GİBİ TUNCELİ’DE DE ANASINIFI VE İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN YENİDEN BAŞLADI.
TUNCELİ 21.09.2020, 13:32
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Tunceli’de anasınıfı ve ilkokul 1.sınıf da eğitim görecek bin 483 öğrenci için yüz yüze eğitim başladı.
Covid-19 nedeniyle Mart ayında ara verilen yüz yüze eğitim tüm Türkiye’de olduğu gibi Tunceli’de de anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için yeniden başladı. Okulun ilk günü Vali Mehmet Ali Özkan ile İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci de Atatürk Mahallesi’nde bulunan Anafatma Anaokulu’nu ziyaret ederek ders başı yapan öğrencilere başarılar diledi. Kent genelinde okul öncesi 705, ilkokul 1. sınıflarda 778 olmak üzere toplam bin 483 öğrencinin eğitim öğretim göreceği aktarıldı.
Öteyandan kentte, hijyen şartları ve enfeksiyonu önleme kriterlerinin tüm okullarda yerine getirildiği kaydedildi.
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