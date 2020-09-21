Tunceli’de bin 483 öğrenci için yüz yüze eğitim başladı

Tunceli’de anasınıfı ve ilkokul 1.sınıf da eğitim görecek bin 483 öğrenci için yüz yüze eğitim başladı.

Covid-19 nedeniyle Mart ayında ara verilen yüz yüze eğitim tüm Türkiye’de olduğu gibi Tunceli’de de anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için yeniden başladı. Okulun ilk günü Vali Mehmet Ali Özkan ile İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci de Atatürk Mahallesi’nde bulunan Anafatma Anaokulu’nu ziyaret ederek ders başı yapan öğrencilere başarılar diledi. Kent genelinde okul öncesi 705, ilkokul 1. sınıflarda 778 olmak üzere toplam bin 483 öğrencinin eğitim öğretim göreceği aktarıldı.

Öteyandan kentte, hijyen şartları ve enfeksiyonu önleme kriterlerinin tüm okullarda yerine getirildiği kaydedildi.