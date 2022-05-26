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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu görevlilerimize demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır"
Tunceli’de bilim şenliği etkinliği
Tunceli’nin Pülümür ilçesi Gazi Anadolu Lisesi bahçesinde bilim şenliği düzenlendi.
TUNCELİ 26.05.2022, 13:43
Tunceli’nin Pülümür ilçesi Gazi Anadolu Lisesi bahçesinde bilim şenliği düzenlendi.
Pülümür ilçesi Gazi Anadolu Lisesi bahçesinde bilim şenliği etkinliği düzenlendi. Şenliğe Pülümür Kaymakamı Emrah Uzun, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte çalışmaları inceleyen Kaymakam Uzun, öğrencilere başarılar diledi.