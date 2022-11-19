Tunceli’de beton mikseri devrildi

Tunceli’de özel bir şirkete ait beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Edinilen bilgiye Tunceli-Ovacık karayolunun 17. kilometresinde 62 AC 796 plakalı beton mikseri, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.