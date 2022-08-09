banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Lübnan, Ukrayna’dan çıkan tahıl gemisini kabul etmedi
Lübnan, Ukrayna’dan çıkan tahıl gemisini kabul etmedi
8 askerin katıl zanlısı PKK-KCK’lı terörist yakalandı
8 askerin katıl zanlısı PKK-KCK’lı terörist yakalandı
Trump’ın Florida’daki evinde FBI araması
Trump’ın Florida’daki evinde FBI araması
Nemanja Bjelica, Fenerbahçe’de
Nemanja Bjelica, Fenerbahçe’de

Tunceli’de baca yangını

Tunceli’de bir binanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

TUNCELİ 09.08.2022, 22:51
Tunceli’de baca yangını

Tunceli’de bir binanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Atatürk Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın baca kısmında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın baca kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu