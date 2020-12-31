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Tunceli’de avlanan 5 şahıs yakalandı
Tunceli’de kara avcılığı kanuna aykırı olarak avlanma yapan 5 şahıs yakalanarak yasal işlem yapıldı.
TUNCELİ 31.12.2020, 13:58
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Tunceli’de kara avcılığı kanuna aykırı olarak avlanma yapan 5 şahıs yakalanarak yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, avlanma ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada belirli bir bölgede av yapıldığı ihbarına ulaşıldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekiplerin yaptığı çalışmada 5 şahıs yakalandı, tüfeklerde ele geçirildi. Yakalanan şahısların avladığı 8 adet kınalı kekliğe de el konuldu.Kent genelinde av koruma faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.
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