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Tunceli’de aşı ikna ziyaretleri sürüyor

Tunceli’de aşı olmayan vatandaş ve esnafları ikna etmek için ekipler sahada ziyaretlerini sürdürüyor.

TUNCELİ 09.07.2021, 13:16
Tunceli’de aşı ikna ziyaretleri sürüyor
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Tunceli’de aşı olmayan vatandaş ve esnafları ikna etmek için ekipler sahada ziyaretlerini sürdürüyor.

Tunceli’de Korana virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşı seferberliği sürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere diğer kurum müdürlükleri ile oda başkanlıkları, işyerlerini ziyaret ederek aşı olmayan vatandaşları aşı olmaları konusunda ikna çalışmaları yürütüyor.

Tunceli Valiliği de vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunarak, “Unutmayalım ki hastalığa karşı elimizdeki en büyük güç aşı olmak” ifadelerine yer verdi.
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